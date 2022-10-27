السجن المشدد لفران تاجر في «الهيروين» بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، فران بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في القضية رقم 12919 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2022.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام "أحمد ال س م" 22 عاما فران، مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.

باتخاذ الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية بمعرفة النقيب مصطفى القزاز، معاون مباحث مركز فاقوس، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته 72 لفافة من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.