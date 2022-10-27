الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الخميس 27-10-2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
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يبحث المسلمون يوميًا عن دعاء الصباح لترديدها وقت الفجر، وهي أكثر الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

والدعاء في الاسلام هو عبادة  يسأل فيها العبد ربه ما يشاء من أمور الدنيا والأجرة، ويقدم «الدستور» لقرائه دعاء الصباح مكتوب .

 

أدعية الفجر 

أدعية الفجر: « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ».

أدعية الفجر: « لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالهن بعد صلاة الفجر كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بس عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ.

اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق.

اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك.

 

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دعاء الصباح 

من دعاء الصباح: اللهم أني أسالك بأسمك القوي أن تقويني، اللهم إني أسالك بأسمك الرحيم أن ترحمني، اللهم أني أسالك بأسمك الشافي، أن تشفيني، اللهم أني أسالك باسمك الحفيظ أن تحفظني، وأســألـك بـاسمك الغــفار أن تغــفر لي، وأسـألـك بـاسمك الــرزاق أن تـرزقني.

دعاء الصباح: اللهم إنّا نسألك باسمك المعظم المطهر المبارك المقدس، الاسم الأعظم، الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام، الاسم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تعفو عنا، وتغفر لنا، وترحمنا، وأن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا.

 

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لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، دعوةُ ذي النُّونِ إذ دعا وهو في بطنِ الحوتِ لا إلهَ إلَّا أنتَ سبحانَك إنِّي كنتُ من الظالمينَ؛ فإنَّه لم يدعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قطُّ إلَّا استجاب اللهُ له

دعاء الفجر المسلمون وقت الفجر الإسلام

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وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

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