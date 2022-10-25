القبض على المتهم بطعن طالب بالشرقية

أصيب طالب بالصف الأول التجارى بمجمع الخضارية، اليوم الثلاثاء، بطعنة نافذة بالعمود الفقرى، بسبب أولوية المرور، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى الإبراهيمية بوصول عرفه ع ج" 15 عاما طالب بالصف الاول التجارى مقيم الابراهيمية ، مصابا بطعنة نافذة بالعمود الفقرى إثر تعدى شاب عليه خلال مشادة كلامية بينهما بالشارع بسبب أولوية المرور.

وقام الشاب بطعن الطالب بمطواة، وتم نقله إلى مستشفى الإبراهيمية لتلقى الإسعافات الأولية، وتم القبض على المتهم والتحفظ على السيارة والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.