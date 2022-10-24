المتهم بقتل والده فى الساحل: «محستش بنفسى»

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل والده في منطقة الساحل بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على المعمل الجنائي لإجراء تحليل المخدرات.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، إنه لم يشعر بنفسه حال تعديه بالضرب على والده، ولم يدرك فعلته الشنيعة، إلا عندما سقط والده أمامه صريعًا يلفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفًا أن هناك الكثير من الخلافات بينهما.

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بمصرع شخص في منطقة الساحل، وعلى الفور تم الانتقال إلى محل الواقعة وتبين من خلال الفحوصات أن المجني عليه لقى مصرعه على يد نجله الذي تعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبسؤال شهود العيان أقروا بأنه يعاني من مرض نفسي «مهتز نفسيا»، كما أن والده كان دائم الشكوى من المتهم ومن تصرفاته العنيفة معه.