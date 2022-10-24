تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شخص سقط من أعلى عقار بالزيتون

كشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بكسور متفرقة وكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوجود جثة إثر سقوط من أعلى عقار بمنطقة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن إلي مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ رجال الشرطة على كاميرات المراقبة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.