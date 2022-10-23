الأحد 23 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 مواطنين بانقلاب ميكروباص في منفلوط

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم ، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

البداية بتلقى اللواء أحمد  جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند كوبرى الحواتكة بمركز منفلوط، وبالانتقال والاسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب السيارة رقم"3128-ى ط ا"، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم عدد من الطلاب، وتم نقل المصابين إلي مستشفيات أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص قرية الحواتكة مركز منفلوط اسيوط

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