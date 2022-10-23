إصابة 9 مواطنين بانقلاب ميكروباص في منفلوط

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم ، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند كوبرى الحواتكة بمركز منفلوط، وبالانتقال والاسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب السيارة رقم"3128-ى ط ا"، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم عدد من الطلاب، وتم نقل المصابين إلي مستشفيات أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.