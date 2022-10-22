السبت 22 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة 6 مصابين في حادث مروري بمحافظة الوادي الجديد

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استعلمت جهات التحقيق المختصة عن حالة 6 مصابين في حادث مروري، وقع في مركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، لبيان مدى إمكانية سؤالهم حول الحادث.

كما طلبت تقرير معاينات خبراء الفحص الفني للحادث.

كان قد أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارتين، وقع في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الداخلة العام.

وتبين تصادم سيارتين على طريق الداخلة – شرق العوينات، على بعد 5 كم من مطار الداخلة بمدينة موط، أسفر عن إصابة 6 أشخاص  بإصابات متفرقة بالجسم، وهم كلا من:

مسعد عيد حسن، 31 عامًا، محمد عزت أبو هيبة، 38 عامًا، أكرم محمد أبو هيبة، 30 عامًا، محمود زيدان مهدي، 35 عامًا، عصام محمد محمود، 30 عامًا، ومحمد أحمد نصر الدين، 22 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار ا من إدارة شرطة اصابة 6 اشخاص إصابات متفرقة إدارة شرطة النجدة بمحافظة الوادى الجديد أمن الوادي الجديد حادث مرورى تصادم بين سيارتين

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