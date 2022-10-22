السبت 22 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مخزن لبيع السلع الغذائية فى السوق السوداء بالجيزة

ضبط صاحب مخزن
ضبط صاحب مخزن
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اعترف مالك مخزن تم ضبطه لحيازته 4 أطنان من السكر والمشروبات سريعة التحضير في الجيزة، بحيازته المضبوطات لبيعها بأسعار السوق السوداء، وتحقيق أرباح طائلة من خلال الاستفادة بفارق الأسعار.

أضاف أن المخزن الخاص به دون ترخيص، ولا يحتوي على الاشتراطات الخاصة بالسلامة والأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على السلع المضبوطة بالمخزن تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد تخزين أحد الأشخاص لسلع غذائية بمخزن خاص به لبيعها في السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية قدرها 4,95 طن "سكر حر- مشروبات سريعة التحضير" معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين أن المخزن دون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مالك مخزن السكر السوق السوداء الإجراءات القانونية مباحث التموين مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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