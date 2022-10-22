دراسة: علامات الخرف حتى العقد قبل أن يتم تشخيص المرضى

توصلت دراسة إلى أن العلامات المحتملة للخرف قد تكون مرئية لمدة تصل إلى عقد قبل تشخيص الأشخاص عادة.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني وجد علماء جامعة كامبريدج أن الأشخاص الذين أداؤهم بشكل سيء في حل المشكلات واختبارات الذاكرة قبل تسع سنوات كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض بما في ذلك مرض ألزهايمر.

وقال الخبراء إن النتائج قد تؤدي إلى فحص روتيني للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والذين قد يستفيدون من العلاج المبكر والتجارب السريرية.

وسجل الأشخاص الذين أصيبوا بمرض ألزهايمر نتائج أقل من الأشخاص الأصحاء عندما يتعلق الأمر بمهام حل المشكلات، وأوقات رد الفعل، وتذكر قوائم الأرقام والذاكرة المحتملة (قدرتنا على تذكر القيام بشيء ما لاحقًا) والمطابقة الزوجية.

ووجد الباحثون أن هذا هو الحال أيضًا للأشخاص الذين أصيبوا بنوع نادر من الخرف يعرف باسم الخرف الجبهي الصدغي.

أولئك الذين أصيبوا بمرض الزهايمر كانوا أكثر عرضة من البالغين الأصحاء للإصابة بهبوط في الأشهر الـ 12 الماضية، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة Alzheimer's & Dementia.

وجد العلماء أنه مقابل كل حالة تمت دراستها - بما في ذلك مرض باركنسون والخرف - أبلغ المرضى عن ضعف الصحة العامة في البداية.

قال الدكتور نول سوادييوديونج، من جامعة كامبريدج: “عندما نظرنا إلى تاريخ المرضى، أصبح من الواضح أنهم كانوا يظهرون بعض الضعف الإدراكي قبل عدة سنوات من ظهور أعراضهم بشكل كافٍ للحث على التشخيص”.

غالبًا ما كانت الإعاقات خفية، ولكن عبر عدد من جوانب الإدراك.

على سبيل المثال، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أو أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو لا يمارسون تمارين رياضية كافية - والتدخل في مرحلة مبكرة لمساعدتهم على تقليل مخاطرهم".

يوجد حاليًا عدد قليل جدًا من العلاجات الفعالة للخرف أو غيره من الأمراض العصبية التنكسية مثل مرض باركنسون.

يشير الخبراء إلى أن هذا يرجع جزئيًا إلى أن هذه الحالات غالبًا ما يتم تشخيصها بمجرد ظهور الأعراض ، في حين أن المشكلة الأساسية قد تكون قد بدأت منذ سنوات - وحتى عقود - قبل ذلك.

هذا يعني أنه بحلول الوقت الذي يشارك فيه المرضى في التجارب السريرية ، قد يكون الوقت قد فات بالفعل في عملية المرض لتغيير مساره.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان من الممكن اكتشاف التغيرات في وظائف المخ قبل ظهور الأعراض.

قال الخبراء إنه لا ينبغي أن يشعر الناس بالقلق المفرط إذا كانت لديهم مشاكل في تذكر أشياء معينة مثل الأرقام، مما يشير إلى وجود تباين بين البالغين الأصحاء أيضًالكنهم شجعوا أي شخص لديه مخاوف على التحدث إلى طبيبه العام.

هناك العديد من أنواع الخرف المختلفة ، وأكثرها شيوعًا مرض الزهايمر.

قد يعاني بعض الأشخاص من مجموعة من أنواع الخَرَف، فبغض النظر عن النوع الذي يتم تشخيصه، سيختبر كل شخص الخرف بطريقته الفريدة.

يعد الخرف مصدر قلق عالمي ولكنه يظهر غالبًا في البلدان الأكثر ثراءً، حيث من المرجح أن يعيش الناس في سن الشيخوخة.

كم من الناس تتأثر؟

أفادت جمعية الزهايمر أن هناك أكثر من 900000 شخص مصاب بالخرف في المملكة المتحدة اليوم ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 1.6 مليون بحلول عام 2040.

يعد مرض الزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعًا، حيث يصيب ما بين 50 و75 في المائة من المصابين.

في الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى أن هناك 5.5 مليون مصاب بمرض الزهايمر. ومن المتوقع ارتفاع نسبة مماثلة في السنوات القادمة

مع زيادة عمر الشخص، يزداد خطر الإصابة بالخرف.

تتحسن معدلات التشخيص ولكن يُعتقد أن العديد من الأشخاص المصابين بالخرف لا يزالون غير مشخصين.

هل هناك علاج؟

حاليا لا يوجد علاج للخرف.

لكن الأدوية الجديدة يمكن أن تبطئ من تقدمه، وكلما تم اكتشافه مبكرًا، كانت العلاجات أكثر فعالية.