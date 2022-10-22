حبس راكب ضبط بأسلحة بيضاء وطلقات نارية فى مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب أجنبي من أصل مصري لاتهامه بحيازة أسلحة بيضاء وطلقات نارية ومنظار، في مطار القاهرة الدولي، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما استوقف أشرف عبدالحميد، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك، وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء.

قام جورج الفونس، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط ٢ خنجر وسيف ذى نصل حاد وطلقتين لسلاح ناري عيار ٩ مل ونظارة ميدان.

وأفاد تقرير الرائد محمد قنصوة، من إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأنه محظور حيازتها ويلزم لدخول نظارة الميدان تصريح من الأمن العام.

أمر حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢٣، ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.