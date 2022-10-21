الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 21-10-2022| درجة الحرارة فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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توقعت خبراء الأرصاد أن يسود غدًا الطقس الخريفي المعتدل لتكون درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية على السواحل الشمالية، ويكون لطيف على سانت كاترين ومحافظة مطروح، دافئ لمائل للحرارة نسبياً على شمال البلاد حتى أسيوط يكون حار على باقي الأنحاء نهاراً، مائل للبرودة لبارد نسبيًا شمالا ومائل للبرودة للطيف جنوباً ليلاً على كافة الأنحاء وهي الحالة الطبيعية التي يكون عليها الطقس في فصل الخريف.

 

 حالة الطقس اليوم في مصر 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون متكاثرة، تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

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 مع تشكل فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا قد تمتد خفيفة متفرقة لوسط، وفرص أمطار خفيفة قد تتوسط رعدية متفرقة على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس والغردقة ومثلث حلايب وشلاتين.

 

مع نشاط نسبي للرياح على أغلب الأنحاء، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء والدلتا.

 

وتراجعت معدلات الرطوبة مع سيادة الطقس الخريفي على الأجواء وسجلت في السواحل الشمالية 76%، وفي الدلتا والقاهرة 70%، وفي  شمال ووسط الصعيد والبحر الأحمر 50 %، وفي جنوب الصعيد 15 % .

 

درجات الحرارة اليوم في مصر 

 

                                      الصغري   |   العظمي

القاهرة                              17°           30°

القليوبية                            16°            29°

الجيزة                               17°            30°

السلوم                               19°            22°

مطروح                             18°             23°

العلمين                             19°.           23°

واحة سيوة.                      19°               24°

الاسكندرية                         20°             24°

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البحيرة                               18°            26°

كفرالشيخ                           19°             27°

دمياط                                20°             24°

بورسعيد                             18°            24°

العريش                              20°             24°

رفح                                   19°             25°

الدقهلية                             18°           28°

الغربية                               19°             27°

الشرقية                              17°            29°

المنوفية                              16°            29°

الاسماعيلية.                       19°            28°

القنطرة غرب.                     18°.            29°

السويس.                            17°            28°

فايد.                                 18°.           28°

نخل                                  17°            26°

سانت كاترين.                      10 °          24°

شرم الشيخ.                        22°            32°

الطور.                                20°            33°

راس سدر                           22°.           34°

ابو زنيمة.                           21°.           31°

ابو رديس.                          20°.           31°

دهب.                               21°.            35°

نويبع.                               22°.            34°

زعفرانة.                            20°.            26°

رأس غارب.                         20°.           28°

الغردقة.                             21°             28°

سفاجا.                              20°.            29°

مرسى علم                         23°             29°

بورغالب.                           22°.            29°

القصير.                             23°.             29°

راس بناس.                        23°.            31°

شلاتين.                             20°             32°

ابورماد.                             24°.             32°

حلايب.                              23°             33°

راس حدربة.                       23°.            33°

الواحات البحرية.                 18°.           25°

الفرافرة.                             19°.           27°

الدخلة.                               20°.          28°

الخارجة.                            20°.           29°

الفيوم.                               18°             28°

بنى سويف                         19°             28°

المنيا.                                19°             29°

اسيوط.                             20°             29°

سوهاج.                             20°             32°

قنا.                                   21°              34°

الاقصر.                               20°            35°

ادفو.                                 21°.           35°

اسوان.                               20°            35°

الوادى الجديد.                     18°            29°

 

 

الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة سقوط أمطار معدلات الرطوبة

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