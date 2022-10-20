الخميس 20 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر التحريات الأولية فى العثور على جثة مُتعفِّنة بالمطرية

جثة
جثة
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تبين من التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة العثور على جثة لرجل مُتعفِّن داخل شقة بمنطقة المطرية على وجود أثار خنق حول الرقبة.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، مفاده وجود جثة لرجل في حالة تعفن، بشقة بمنطقة المطرية. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة رجل، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وفي حالة تعفن لمرور عدة أيام على وفاته، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود أي آثار لبعثرة أو كسر بالنوافذ والأبواب، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

التحريات الأولية مباحث القاهرة جثة م تعف ن المطرية آثار خنق الرقبة

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