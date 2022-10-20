الخميس 20 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: الأسلحة الغربية لأوكرانيا تشق طريقها للسوق السوداء

بوتين
بوتين
ads

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن الأسلحة المتطورة التي يزود بها الغرب أوكرانيا تشق طريقها إلى السوق السوداء ثم إلى أيدي الجماعات المتطرفة والإجرامية في الشرق الأوسط ووسط إفريقيا وآسيا.

ومنذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 فبراير في أكبر غزو بري بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أرسلت القوى الغربية مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا في محاولة لمساعدتها على محاربة القوات الروسية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أرسلت ما لا يقل عن 700 نظام مدفعي و80 ألف نظام صاروخي و800 ألف قذيفة مدفعية و90 مليون طلقة ذخيرة.

وقالت للصحفيين في موسكو "جزء كبير من هذه الأسلحة دخل بالفعل أو سيدخل قريبا السوق السوداء... يواجه المجتمع الدولي هذا حاليا"، ولم تذكر أي دليل على تأكيداتها.

أضافت "الشحنات العسكرية لحلف شمال الأطلسي ينتهي بها المطاف في أيدي الإرهابيين والمتطرفين والجماعات الإجرامية في الشرق الأوسط ووسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا".

وتحذر روسيا منذ فترة طويلة من أن الأسلحة الموجهة إلى أوكرانيا يمكن أن تشق طريقها إلى أيدي المجرمين على الرغم من عدم تقديمها تفاصيل حول المكان الذي قد تنتهي إليه الأسلحة.

وقالت زخاروفا إن الاتحاد الأوروبي طرف في الصراع في أوكرانيا لأنه زود كييف بمجموعة من الأسلحة المتطورة.

الأسلحة المتطورة أوكرانيا الشرق الأوسط أفريقيا الجماعات المتطرفة اوروبا الحرب العالمية الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

تعرف على مشروع «كايرو بايك» الذى افتتحه رئيس الوزراء صباح اليوم «انفوجراف»

رئيس غرفة الصناعات الغذائية يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بالصناعة ورجال الأعمال

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من العودة للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز

روسيا تقرر حجب «صدى موسكو».. والإذاعة ترد: هنا برلين

3 دول تتفق على تدشين خط أنابيب للغاز بين برشلونة ومرسيليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رسائل المنتدى العربى للبيئة

أحمد الصغير

أسئلة المصريين الدينية.. والأقفاص العقلية!

أحمد عاطف

«القاهرة الإخبارية» وسؤال حائر لمحاضر إنجليزى!

د هند جاد

40 فكرة فى مقال

عبدالله شريف

القاهرة الإخبارية.. لا بديل عن النجاح

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

عبد الرحيم طايع

الموت في المدارس!

ماجد حبته

رمالنا السوداء

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا