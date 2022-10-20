قرار باستبعاد السوري كمال الدين أبو رميح من مصر

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1939 لسنة 2022، بإبعاد كمال الدين محمود أبو رميح، سوري الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وأيضا على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24 سبتمبر 2022؛ بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العالم.

وتضمن قرار وزير الداخلية: يبعد خارج البلاد لأسباب بالصالح العام المدعو كمال الدين محمود أبو رميح - سوري الجنسية من مواليد 19 مارس 2003.

كما تضمن قرار وزير الداخلية أنه يتوجب على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.