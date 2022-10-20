الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار باستبعاد السوري كمال الدين أبو رميح من مصر

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
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أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1939 لسنة 2022، بإبعاد كمال الدين محمود أبو رميح، سوري الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وأيضا على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24 سبتمبر 2022؛ بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العالم.

وتضمن قرار وزير الداخلية: يبعد خارج البلاد لأسباب بالصالح العام المدعو كمال الدين محمود أبو رميح - سوري الجنسية من مواليد 19 مارس 2003.

كما تضمن قرار وزير الداخلية أنه يتوجب على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

وزير الداخلية إبعاد كمال الدين محمود سوري الجنسية وإقامة الأجانب في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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