انتشار أمنى لتأمين انطلاق مشروع «كايرو بايك» فى ميدان التحرير

عززت أجهزة الأمن من وجودها بميدان التحرير في وسط القاهرة، وذلك لتأمين ضيوف حفل انطلاق مشروع "كايرو بايك".

وتفتتح محافظة القاهرة، الخميس، المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك" كأول منظومة مشاركة دراجات عامة في مصر تتفرد بها العاصمة، تزامنًا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (COP27)، وحرص المحافظة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة.

ويشارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى الافتتاح، يرافقه عدد كبير من المسئولين وشركاء التنمية الدوليين، حيث تقام احتفالية الافتتاح أعلى جراج التحرير أمام المتحف المصري.