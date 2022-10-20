الخميس 20 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار أمنى لتأمين انطلاق مشروع «كايرو بايك» فى ميدان التحرير

جريدة الدستور
ads

عززت أجهزة الأمن من وجودها بميدان التحرير في وسط القاهرة، وذلك لتأمين ضيوف حفل انطلاق مشروع "كايرو بايك".

وتفتتح محافظة القاهرة، الخميس، المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك" كأول منظومة مشاركة دراجات عامة في مصر تتفرد بها العاصمة، تزامنًا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (COP27)، وحرص المحافظة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة.

ويشارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى الافتتاح، يرافقه عدد كبير من المسئولين وشركاء التنمية الدوليين، حيث تقام احتفالية الافتتاح أعلى جراج التحرير أمام المتحف المصري.

أجهزة الأمن بالقاهرة انطلاق مشروع كايرو بايك كايرو بايك محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطيًا خلال ساعات

اليوم.. النقض تنظر طعن شقيق بطرس غالي في اتهامه بتهريب الآثار

«الصحة» تنظم ورشة عمل تحت عنوان «أولويات البحوث الصحية الوطنية»

وصول أول لنش إسعاف بحرى إلى شرم الشيخ

«التنسيقية» تنظم جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطى.. اليوم

الدفع بسيارات ومراكب إطفاء للسيطرة على حريق مركب سياحى فى أسوان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

القاهرة الإخبارية.. لا بديل عن النجاح

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

عبد الرحيم طايع

الموت في المدارس!

ماجد حبته

رمالنا السوداء

محمد العسيري

عندما تضحك الرمال

خالد عكاشة

المسيرات الإيرانية.. والجرم المشهود

مدحت بشاى

عز الدين نجيب الناقد والمُبدع المُؤسس

حسين دعسة

من يريد للحرب الروسية الأوكرانية.. رائحة الفودكا.. والموت؟

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا

إسرائيل تعتقل فلسطينيا تشتبه بانتمائه لـ«عرين الأسود»