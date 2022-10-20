إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطيًا خلال ساعات

أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد الإثنين 17 أكتوبر 2022، الاجتماع الحادي عشر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تطبيقًا لقراره في اجتماعه قبل الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالًا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، ولاستعراض الأسماء المُرشحة للمشاركة بجلسات الحوار الوطني ومناقشة جداول أعمال الفترة المقبلة للحوار.

وبدأ الاجتماع بتوجيه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود الحثيثة المبذولة في ملف العفو الرئاسي، وتوالى الإفراجات خلال الفترة الماضية.