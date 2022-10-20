الصومال.. مقتل شخصان أحدهما عسكرى فى هجوم انتحارى شمال مقدشيو

أفاد مسؤول عسكري في الصومال، الأربعاء، بمقتل شخصان أحدهما جندي في هجوم انتحاري نفذته اليوم حركة الشباب المتطرفة في وسط البلاد.

وقال النقيب عبد الرحمن أوسوبو المسؤول العسكري عن المنطقة في تصريح لوكالة "فرانس برس": إن "انتحاريا فجر سيارته المشحونة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش عسكرية في قاعدة جلاكسي" في منطقة حيران على بعد 370 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة مقديشو.

وأضاف أوسوبو: أن "شخصين قتلا في الانفجار الضخم أحدهما جندي"، مشيرا بأصابع الاتهام إلى جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي تقاتل الحكومة الصومالية منذ 15 عاما.

واوضح المسؤول العسكري أن الهجوم "كان يمكن أن يلحق مزيدًا من الضرر، لكن قوات الأمن تمكنت من احتوائه قبل أن يصل إلى هدفه الرئيسي".

أعلنت الحكومة الصومالية في 3 أكتوبر مقتل قيادي في حركة الشباب عُرضت مكافأة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، وذلك خلال غارة جوية في جنوب الصومال.

قُتل عبد الله ياري، أحد مؤسسي لجماعة الشباب، في الأول من هذا الشهر في غارة بطائرة مسيرة نفذها الجيش الصومالي و"شركاؤه الأمنيون الدوليون" بالقرب من بلدة حرامكا الساحلية.

وأوائل سبتمبر، قتلت الحركة المتطرفة ما لا يقل عن 19 مدنياً في وسط البلاد. وقبل ذلك بأسبوعين، شنت الحركة هجوماً على فندق الحياة في مقديشو أوقع 21 قتيلا على الأقل و117 جريحًا واستمر حوالى 30 ساعة.

طُردت حركة الشباب من المدن الرئيسية في البلد الواقع في القرن الأفريقي بما في ذلك مقديشو في عام 2011، لكنها ما زالت متمركزة في مناطق ريفية واسعة وقد كثفت هجماتها في الأشهر الأخيرة.

كثفت حركة الشباب أعمال العنف منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو بعدما وعد بالقضاء عليها من خلال "حرب شاملة".

وفي مايو، قرر الرئيس جو بايدن تجديد الوجود العسكري الأميركي في الصومال لمحاربة التنظيم.