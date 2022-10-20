الخميس 20 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى مصر 20-10-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها والتي تختلف يوميًا بمعدل دقيقة واحدة، وتختلف بفرق واضح بين المحافظات وبعضها لذا تناشد داء الإفتاء المصلين بضرورة مراعاة فروق التوقيت في الصلاة.

 

وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في عدة محافظات.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • صلاة الفجر 4:33 صباحاً

مفتي الجمهورية يوجه بتشكيل لجان لتطبيق توصيات مؤتمر الإفتاء وسرعة التنسيق مع هيئات الفتوى في العالم

دينية النواب: مؤتمر الإفتاء خطوة مهمة فى تجديد الخطاب الدينى

  • أذان الظهر 11:40 صباحاً

 

  • أذان العصر 2:54 مساءً

 

  • أذان المغرب 5:20  مساءً

 

  • أذان العشاء 6:38  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • وقت صلاة الفجر 4:38 صباحاً

 

  • موعد أذان الظهر 11:45 صباحاً

 

  • موعد أذان العصر 2:59 مساءً
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الإفتاء تصدر ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية.. وتحدد المحرمات

  • موعد أذان المغرب 5:25 مساءً

 

  • موعد أذان العشاء 6:43 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • وقت صلاة الفجر 4:20 صباحاً

 

  • موعد أذان الظهر 11:28 صباحاً

 

  • موعد أذان العصر 2:44  مساءً

 

  • موعد أذان المغرب 5:10 مساءً

 

  • موعد أذان العشاء 6:26 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • وقت صلاة الفجر 4:34 صباحاً

 

  • موعد أذان الظهر 11:42 صباحاً

 

  • موعد أذان العصر 2:58 مساءً

 

  • موعد أذان المغرب 5:24 مساءً

 

  • موعد أذان العشاء 6:40 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • وقت صلاة الفجر 5:01 صباحاً

 

  • موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً

 

  • موعد أذان العصر 3:28 مساءً

 

  • موعد أذان المغرب 5:55 مساءً

 

  • موعد أذان العشاء 7:08 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • وقت صلاة الفجر 4:29 صباحاً

 

  • موعد أذان الظهر 11:36 صباحاً

 

  • موعد  أذان العصر 2:50 مساءً

 

  • موعد أذان المغرب 5:16 مساءً

 

  • موعد أذان العشاء6:34  مساءً
الصلاة صلاة الفجر أذان الظهر أذان العصر المغرب أذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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