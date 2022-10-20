مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى مصر 20-10-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها والتي تختلف يوميًا بمعدل دقيقة واحدة، وتختلف بفرق واضح بين المحافظات وبعضها لذا تناشد داء الإفتاء المصلين بضرورة مراعاة فروق التوقيت في الصلاة.

وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في عدة محافظات.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:33 صباحاً

أذان الظهر 11:40 صباحاً

أذان العصر 2:54 مساءً

أذان المغرب 5:20 مساءً

أذان العشاء 6:38 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:38 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:45 صباحاً

موعد أذان العصر 2:59 مساءً

موعد أذان المغرب 5:25 مساءً

موعد أذان العشاء 6:43 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:20 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:28 صباحاً

موعد أذان العصر 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب 5:10 مساءً

موعد أذان العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:42 صباحاً

موعد أذان العصر 2:58 مساءً

موعد أذان المغرب 5:24 مساءً

موعد أذان العشاء 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:01 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً

موعد أذان العصر 3:28 مساءً

موعد أذان المغرب 5:55 مساءً

موعد أذان العشاء 7:08 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:29 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:36 صباحاً

موعد أذان العصر 2:50 مساءً

موعد أذان المغرب 5:16 مساءً