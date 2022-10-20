تراجع كبير لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملاتها اليوم، وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري- وبلغ سعر بيعه 1106 جنيهات، وسعره للشراء 1110، ليكمل سلسلة من التراجعات بدأها منذ عدة أيام.

وتختلف أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تتم إضافة ثمن المصنعية والتي تختلف من محل صاغة لآخر، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب بدون ثمن المصنعية وسعر الذهب الأكثر تداولًا عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة بيع شراء الذهب عيار 24 بيع 1,264 جنيها مصريا شراء 1,269 جنيها مصريا أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,159 جنيها مصريا شراء 1,163 جنيها مصريا الذهب عيار 21 بيع 1,106 جنيها مصريا شراء 1,110 جنيهات مصرية أسعار الذهب عيار 18 بيع 948 جنيها مصريا شراء 951 جنيها مصريا الذهب عيار 14 بيع 737 جنيها مصريا شراء 740 جنيها مصريا الذهب عيار 12 بيع 632 جنيها مصريا شراء 634 جنيها مصريا سعر الاونصة بيع 39,310 جنيهات مصرية شراء 39,453 جنيها مصريا سعر الجنيه الذهب بيع 8,848 جنيها مصريا شراء 8,880 جنيها مصريا الكيلومن الذهب بيع 1,264,000 جنيه مصري شراء 1,268,571 جنيها مصريا

سعر الذهب العالمي

وتراجع سعر الذهب العالمي بضغط من ارتفاع الدولار، وبضغط من توقعات كبيرة باتجاه المركزي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر.

وهبط سعر الذهب العالمي بقوة خاسرًا 1.4% من قيمته ويتداول الآن عند 1628.96 دولارًا للأوقية للعقود الفورية، و1633.4 للعقود الآجلة.1660 .

أسعار الذهب في سوق المال