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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع كبير لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملاتها اليوم، وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري- وبلغ سعر بيعه 1106 جنيهات، وسعره للشراء 1110، ليكمل سلسلة من التراجعات بدأها منذ عدة أيام.

وتختلف أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تتم إضافة ثمن المصنعية والتي تختلف من محل صاغة لآخر، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب بدون ثمن المصنعية وسعر الذهب الأكثر تداولًا عيار 21. 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدة   

     بيع

شراء 

الذهب عيار 24بيع 1,264 جنيها مصريا شراء 1,269 جنيها مصريا
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,159 جنيها مصرياشراء 1,163 جنيها مصريا
الذهب عيار 21بيع 1,106 جنيها مصرياشراء 1,110 جنيهات مصرية
أسعار الذهب عيار 18بيع 948 جنيها مصرياشراء 951 جنيها مصريا
الذهب عيار 14بيع 737 جنيها مصرياشراء 740 جنيها مصريا
الذهب عيار 12بيع 632 جنيها مصرياشراء 634 جنيها مصريا
سعر الاونصةبيع 39,310 جنيهات مصريةشراء 39,453 جنيها مصريا
سعر الجنيه الذهببيع 8,848 جنيها مصرياشراء 8,880 جنيها مصريا
الكيلومن الذهببيع 1,264,000 جنيه مصريشراء 1,268,571 جنيها مصريا

 

سعر الذهب العالمي 

وتراجع سعر الذهب العالمي بضغط من ارتفاع الدولار، وبضغط من توقعات كبيرة باتجاه المركزي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر.

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وهبط سعر الذهب العالمي بقوة خاسرًا 1.4% من قيمته ويتداول الآن عند 1628.96 دولارًا للأوقية للعقود الفورية، و1633.4 للعقود الآجلة.1660 .

 

أسعار الذهب في سوق المال 

 

العيار

جنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,032 جنيها$52.42
سعر الذهب عيار 22946.04 جنيهات$48.06
أسعار الذهب عيار 21903.05 جنيهات$45.87
أسعار الذهب عيار 18774.04 جنيهات$39.32
سعر الذهب عيار 14602.02 جنيه$30.58
سعر الذهب عيار 12516.02 جنيه$26.21
سعر الذهب عيار 9387.01 جنيه$19.66
أسعار أوقية الذهب32,096 جنيها$1,630
أسعار جنيه الذهب7,224 جنيها$366.98
أسعار كيلو الذهب1,032,033 جنيها$52,424
الذهب عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب الدولار أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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