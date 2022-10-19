الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه في السلام لـ 25 أكتوبر

جريدة الدستور
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل سائق «توك توك»؛ لسرقته بالإكراه في مدينة السلام، إلى جلسة 25 أكتوبر للحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عدم رغبة المتهمون في قتل المجني عليه، لكن سائق التوك توك وهو طفل يبلغ من العمر 16 عامًا قاومهم، وطلب منهم ترك التوك توك، مما دفع أحد المتهمين لطعنه في عنقه، حيث قال في الاعترافات: عافر معانا فدبحته، ثم استولوا منه على هاتفه المحمول والتوك توك وباعوه لأحد التجار.

كانت أحالت النيابة العامة فتاة وشابين لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين الـ 3 "ن. ع" 19 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ي ت" 22 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ر م" 23 سنة تعمل بكوافير، عندما شاهدوا المجني عليه يستقل توك توك، قرروا سرقته فطلبوا منه توصيلهم لطريق بلبيس الجديد، وفور وصولهم لمنطقة نائية.

واستغل المتهمون انقطاع النور بأعمدة الإنارة، وقاموا برميه بكيس الشطة على وجه، وذبحه من الخلف، وطعنه بالرأس، وفروا هاربين.

السلام سائق توك قتل محاكمة حكم تحقيقات النيابة التجار

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وائل لطفي

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