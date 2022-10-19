الأربعاء 19 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده

سامر المدني
سامر المدني
ads

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على شقيق طليقة الثاني.

كانت ربة منزل وجهت اتهاما لمطرب المهرجانات سامر المدني، بالاعتداء على شقيقها واحتجازه، بمشاركة والده، وذكرت أنها تزوجت من والد المطرب سراً، وأن خلافات بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما بالطالبية.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه المطرب سامر المدني ووالده بالاعتداء على شقيقها وتصويره خلال الاعتداء عليه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المطرب ووالده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق أمن الجيزة.

الجيزة اعتداء المطرب مسكن خلافات الزواج مطرب المهرجانات سامر المدني

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

محافظ أسوان يسلم قسائم 81 جهازا كهربائيا لـ8 جمعيات لتوزيعها على 13 عروسة

حياة كريمة بأسوان تواصل جولاتها بتفقد 12 مشروعا بقرية فارس

مصرع طفلة سقطت من منزلها في قنا

إعانات فورية ومؤقتة لحالات إنسانية باللقاء الجماهيري الأسبوعي في أسوان

شرطة التموين تضبط قضايا حجب سجائر عن السوق

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة اليوم الأربعاء بسوق العبور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

الغيطانى.. المصرى حتى النخاع

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. القس صفوت البياضى

الصراع بين روسيا واوكرانيا والعالم متفرجا

جلال حمام

تركيا تؤجج الصراع في ليبيا

ماجد حبته

إعلان القاهرة للمياه والتنمية

إبراهيم داود

الكائن المديوكر فى كتاب «على عينك يا تاجر»

أمل زيادة

موعد آخر من جديد.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (10)

صور

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا

إسرائيل تعتقل فلسطينيا تشتبه بانتمائه لـ«عرين الأسود»

اغتيالات أم إحباط عمليات.. كيف تستخدم إسرائيل المُسيرات فى الضفة الغربية؟