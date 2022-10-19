استمرار حبس مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على شقيق طليقة الثاني.

كانت ربة منزل وجهت اتهاما لمطرب المهرجانات سامر المدني، بالاعتداء على شقيقها واحتجازه، بمشاركة والده، وذكرت أنها تزوجت من والد المطرب سراً، وأن خلافات بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما بالطالبية.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه المطرب سامر المدني ووالده بالاعتداء على شقيقها وتصويره خلال الاعتداء عليه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المطرب ووالده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق أمن الجيزة.