إصابة مواطنين فى مشاجرة جيرة بالفيوم

أصيب مواطنان بجروح، الأربعاء، في مشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب خلافات الجيرة، بقرية العزازي بمركز طامية في الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين الأهالي بقرية العزازي بمركز طامية ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن مشادات كلامية وقعت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى اشتباكات بالأيدي ومشاجرة تدخل فيها أطراف العائلتين.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة: "ربيع. ع. ع"، 48 سنة، باشتباه كسر بالكتف والساق اليمنى، و"رمضان. ع. ع"، 32 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسري وجرح بالرأس.

تم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.