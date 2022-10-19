أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 19-10-2022

يهتم المصريون بمتابعة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري كونها تؤثر على أسعار السلع المحلية ومعدلات التضخم ويتصدر البحث عن سعر العملات الأجنبية والمحلية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر .

أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-10-2022

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-10-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وارتفع اليورو في الشراء والبيع، واستقرت أسعار الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وتباينت أسعار الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني.

يستعرض موقع «الدستور » في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي ، والدرهم الإماراتي»، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مواقعها الرسمية.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 19-10-2022

سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و 19.39 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.22 جنيه للشراء، و 22.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.27 جنيه للشراء، و 63.59 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022

ميد بنك: 19.30 جنيه للشراء، و 19.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.26 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

بنك سايب: 19.26 جنيه للشراء، و 19.46 للبيع.

بنك مصر: 19.26 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022

بنك المشرق: 5.17 جنيه للشراء، و 5.25 للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 5.10 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022

بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 5.35 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 5.31 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.09 جنيه للشراء، و 22.46 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 22.30 جنيه للشراء، و 22.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.09 جنيه للشراء، و 22.46 للبيع.

بنك قناة السويس: 22.24 جنيه للشراء، و 22.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022

البنك الأهلي المصري: 61.11 جنيه للشراء، و 63.53 للبيع.

بنك مصر: 61.13 جنيه للشراء، و 63.53 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 61.97 جنيه للشراء، و 63.61 للبيع.

بنك الإسكندرية: 59.54 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.