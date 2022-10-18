الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة تحطم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 15 قتيلاً.. وانتهاء عمليات البحث

سقوط مقاتلة روسية
سقوط مقاتلة روسية
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أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء أنّ 15 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 وتحطّمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، وان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم التعازي الى اسر الضحايا.


وقالت آنا مينكوفا نائبة حاكم منطقة كراسنودار الروسية على تلغرام إن "احدى الضحايا قضت متأثرة بحروقها" مما يرفع حصيلة هذه الكارثة إلى 15 قتيلا.


وقالت إن عدد الجرحى بلغ 43 بينهم تسعة أطفال.


أعلن المحققون الروس الثلاثاء أنهم يرجحون فرضية "عطل تقني" وراء تحطم الطائرة العسكرية إثر اصطدامها بمبنى سكني في ييسك بجنوب البلاد.


وأشارت لجنة التحقيق الروسية إلى أن "التحقيق يعتبر العطل التقني في الطائرة هو السبب الرئيسي للتحطم" مضيفة ان الطيار الذي تمكن من الإنزال قبل التحطم، تم استجوابه من قبل وحدته.


وقال حاكم منطقة كراسنودار فينيامين كوندراتييف بعد ظهر الثلاثاء "عثر المسعفون في الموقع على جثة شخص آخر". وقال إن "المأساة أودت بحياة 14 شخصاً" مضيفاً أن عمليات الإنقاذ قد انتهت.
وأدّى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من تسعة طوابق والذي يناهز عدد قاطنيه 600 شخص.


ووقعت الكارثة في مدينة ييسك التي تقع على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود مع أوكرانيا.


من جهته أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطر بالحادث وأمر وزيري الصحة ميخائيل موراشكو والحالات الطارئة ألكسندر كورينكوف بالتوجّه إلى ييسك.


وتسبّب وقود المقاتلة باشتعال حريق ضخم في المبنى أتى على خمسة من طوابقه التسعة.
وكانت المقاتلة حين تعرضت للحادث في طلعة تدريبية وقد تمكّن طياراها من النجاة بعدما قذفا نفسيهما منها، بحسب وزارة الدفاع.


وعزت الوزارة سبب الحادث إلى خلل فني نجم عن "اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع".
وقال الحاكم الإقليمي فينيامين كوندراتييف للصحافيين إن إدارته "تقدّم ما أمكن من المساعدة" للسكان متعهّدا "استبيان ما إذا سيتم ترميم المبنى أم سنبني شققا جديدة".


وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بحلول الساعة 17,30 ت غ الاثنين.


وكان كوندراتييف أعلن في وقت سابق على تلغرام أن الحريق امتد إلى طوابق أخرى وأن 17 شقة تضررت.


من جانبها، قالت لجنة التحقيق الروسية التي تنظر في الجرائم الخطيرة، إنها فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.


ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، أغلق المجال الجوي حول جنوب روسيا.


وتعتبر الحوادث التي تتعرّض لها الطائرات المدنية والعسكرية الروسية شائعة، وعادة ما تكون ناتجة عن عطل تقني أو خطأ بشري.


في يونيو، تحطمت طائرة عسكرية في مدينة ريازان في جنوب شرق موسكو ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة.

السلطات الروسية سقوط مقاتلة روسية سوخوي-34 جنوب روسيا أوكرانيا فلاديمير بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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