الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل العثور على جثة مجهولة بمحور الضبعة بالجيزة

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص أعلى محور الضبعة نطاق محافظة الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بالعثور على جثة أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة صدمت المتوفى محدثة إصابته بكسور ونزيف داخلي بالمخ مما أسفر عن وفاته.

جرى إيداع الجثة ثلاجة مستشفى إمبابة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال الشرطة جهودهم لضبط السائق المتسبب في الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الجيزة جثة العثور محور الضبعة ملابسات المتوفى

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