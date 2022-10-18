مصرع عامل صدمته سيارة على طريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، صدمته سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 84 في اتجاه القاهرة.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد بوقوع حادث، ما أدى إلى مصرع عامل ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحُرر المحضر اللازم.



بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع أحمد سعد رجب جمعة، 52 عام، مقيم المنوفية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.