المشدد 5 سنوات لعامل قتل شخصا بسلاح أبيض في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح. ص. م"، عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بقتل، آخر بعد طعنه بسلاح أبيض- سكين-، عدة طعنات حتى فارق الحياة بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 دائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغاً بمقتل المجني عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بالجسد.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعنه بالسكين عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى سقط جثة هامدة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.