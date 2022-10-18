«صالحتها كتير».. اعترافات عامل متهم بالشروع في قتل طليقته

استمعت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم، إلى اعترافات عامل متهم بالشروع في قتل طليقته والتعدي عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.



وأكد المتهم أن كثرة المشاكل والقضايا المرفوعة ضده من طليقته السبب فيما حدث، وأنه استنفذ كل وسائل الصلح والتراضي معها فبيت النية على التخلص منها.



وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله ربة منزل، مصابة بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.



وبالانتقال وسؤال والدها، قرر بأنه حال تواجد ابنته بمحل الواقعة قام طليقها، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات بينهما، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما أضاف بتخلصه من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.