الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهمة بعرض طفلتها للبيع على فيسبوك

جريدة الدستور
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قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المتهمة ببيع طفلتها على فيسبوك في منطقة الزيتون بكفالة مالية مع استمرار حبس زوجها.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وقطاع الأمن العام، من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع فيسبوك، يعرض فيه صاحب الحساب المشار إليه طفلة للبيع أو التبنى مقابل مبلغ مالى. 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه والد الطفلة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة المشار إليها للبيع، وبصحبته زوجته، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة المشار إليها والمعروضة للبيع.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة المشار إليها للبيع على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطفلة.

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