موظف يرتدي زي منتقبات في مكتب بريد.. والسبب مفاجأة

ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج موظفاً في شركة خاصة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك حال رتدائه زي المنتقبات والوقوف بين السيدات داخل مكتب بريد جرجا بقصد التحرش.

كان اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغاً من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة على مكتب بريد جرجا الرئيسي، من ضبط موظف بشركة خاصة أثناء قيامه بالتحرش بالسيدات، مرتدياً جلباباً ونقاباً.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بتمكن الخدمات الأمنية المعينة على مكتب بريد جرجا الرئيسي الكائن بشارع دائرة قسم جرجا من ضبط «حمدون. ص»، 35 سنة، موظف شركة خاصة، أثناء وجوده بمكتب البريد المشار إليه مرتدياً عباءة حريمي سوداء اللون ووشاحا أسود خاص بالمنتقبات وقيامه بالتحرش بالسيدات.

بسؤال «مصطفى. ز»، 35 سنة، موظف بمكتب بريد جرجا ويقيم دائرة القسم بمضمون ما تقدم وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.