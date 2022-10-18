البيت الأبيض: لا نتوقع اتفاقا نوويا وشيكا مع إيران

كشفت متحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيار، أن الولايات المتحدة "لا تتوقع" اتفاقا وشيكا مع إيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وتجري المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018، في العاصمة النمساوية منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وجاءت تصريحات كارين جان بيار في إفادة صحفية، تحدثت خلالها أيضا عن الهجمات الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

واتهمت متحدثة البيت الأبيض إيران بالكذب، على خلفية نفي طهران استخدام موسكو طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات على أوكرانيا.

وقالت جان بيار إن هناك "أدلة واسعة النطاق على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية، ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء هناك".

وأضافت للصحفيين: "لقد رأيتم جميعًا التقارير التي تتحدث عن غارة إيرانية نفذت، هذا الصباح، بطائرة بدون طيار في وسط مدينة كييف. ومع ذلك، لا تزال إيران تكذب بشأن هذا".

والسبت، قال وزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبد اللهيان، إن بلاده "لم تقدم أسلحة لأي طرف في حرب أوكرانيا ولن تفعل".

وفي 5 أكتوبر الجاري، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إسقاط 6 مسيرات انتحارية إيرانية من طراز "شاهد 136" أطلقتها روسيا جنوبي البلاد. -