الاتحاد الأوروبي يُطلق مُهمته لتدريب 15 ألف جندي أوكراني

كثف الاتحاد الأوروبي الاثنين دعمه العسكري لأوكرانيا مع إطلاقه مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد هذا البلد بالاسلحة.

وتوجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو من ملجأ في كييف، وحثهم على توفير المزيد من الدفاعات الجوية وفرض عقوبات على إيران بسبب إمدادها روسيا بمسيرات بعد الضربات التي نفذت على المدينة.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في تغريدة له عبر "تويتر": "بينما يتحدث دميترو كوليبا الينا من ملجأ نرفع المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى 3,1 مليارات يورو (3 مليارات دولار) ونطلق مهمة التدريب العسكري الأوروبي لأوكرانيا".

وأضاف "الهجمات الروسية الأخيرة العشوائية لن تزعزع تصميمنا على دعم أوكرانيا بل ستعززه فقط".

بعد ثمانية أشهر على بدء الحرب، تحرز القوات الأوكرانية تقدمًا في ساحة المعركة ويحرص داعمو كييف الغربيون على التأكد من أن لقواتها القدرة على مواصلة القتال.

وتجري عدة مهمات تدريب في دول أعضاء مختلفة ولا سيما في ألمانيا وفرنسا حيث يتم تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام مدافع وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية أرسلها الأوروبيون لأوكرانيا.

ولكن الاتحاد الأوروبي تخلف في تقديم تدريب واسع النطاق لمساعدة الجيش الأوكراني في مواجهة القوات الغازية الروسية.

ومن المقرر، أن تبدأ مهمة التدريب الأوروبية عملها الشهر المقبل وستبلغ ميزانيتها حوالى 105 ملايين يورو لفترة أولية من عامين.

وقال مسؤول إن الخطة تهدف إلى توفير تدريب أساسي لـ 12 ألف جندي وتدريبات متخصصة لـ 2800 آخرين.

ومن المقرر أن تكون بولندا المجاورة لأوكرانيا بمثابة المحور الرئيسي للمهمة، كما ستكون ألمانيا مركزا رئيسيا للتدريب.

ومن المقرر أن تستمر البرامج التي تديرها الدول الأعضاء منفردة ويمكن دمجها في مهمة الاتحاد الأوروبي لاحقًا.

وسترفع المساعدة الجديدة بقيمة 500 مليون يورو لتأمين أسلحة، المساهمة الأوروبية إلى ثلاثة مليارات يورو.