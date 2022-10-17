التحقيق مع عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش بكرداسة

تجرى نيابة شمال الجيزة، تحقيقاتها مع عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش بمنطقة كرداسة، وتبين أن المتهم في عقده الثالث من العمر.

البداية كانت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من المعلومات الواردة تم ضبط المتهم، وبحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسلاح أبيض (كتر) ومبلغ مالي 1000 جنيه.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.