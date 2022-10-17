تأجيل محاكمة رجل أعمال بتهمة إدارة مصنع للخمور لجلسة 12 نوفمبر

أجلت الدائرة الثانية محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، رئيس المحكمة، نظر قضية اتهام صاحب مصنع لتصنيع الخمور، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

كشف أمر الإحالة قيام مكتب مكافحة التهرب الضريبي بحملة بمنطقة عرب أبوالغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بضبط "ر. د" - المقيم بمنطقة الشرابية - القاهرة، بصفته مكلف وخاضع لأحد لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدمها بالأوراق والمستحقة على مبيعاته عن الفترة أنفة البيان، وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة على الرغم من بلوغ تعاملاته حد التسجيل المقرر قانونا على النحو المبين بالأوراق، وأيضا تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن سالف الذكر تهرب من سداد الضريبية المقررة قانونا والمبينة قدرا بالأوراق، وذلك بأن قام بوضع علامات مصطنعة للتخلص من ضريبة الجدول المستحقة عليه على النحو المبين بالأوراق، كما أنه حاز سلعة من سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها علامات البندرول الدال على سداد الضريبة على النحو المبين بالأوراق.

بداية القضية عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، يفيد المدير المسئول عن شركة تصنيع الخمور المحلية ووضع ماركات باسم شركات عالمية بمعرفته، وتضمنت 7 ماركات تخص الشركة المصرية الإيطالية للمشروبات السياحية، حيث يتم لصق هذه المصلقات الخاصة بالماركات على المنتج الخاص به بمعرفته مع تزوير علامة البندرول ووضعها على المنتج الخاص به عن طريق مطبعة خاصة بأحد أصدقائه ولا يوجد أي أوراق خاصة بالنشاط وذلك بالمخالفة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم، وأصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة قرارها السابق.