الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مبيض محارة 15 يومًا في وفاة زوجته بههيا

حبس
حبس
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أصدر قاضي المعارضات المختص بالشرقية، قرارا بتجديد حبس مبيض محارة 15يومًا على ذمة في حادث وفاة زوجته متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من شرفة منزلها في مركز ههيا.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مركز شرطة ههيا، بوصول (ع.ع.ال) 36 عاما، ربة منزل مقيمة دائرة المركز لمستشفى خاص بمدينة الزقازيق مصابة بكسور متعددة وحالتها سيئة وتوفيت بعد ساعات من وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها فحدثت بينهما مشادة وقام الزوج بضربها بشدة وانتهت المشادة بسقوط الزوجة من شرفة مسكنهما بالطابق الثالث، وتم التحفظ على الزوج «خ.ح.م.س» 39 عاما مبيض محارة، وأقر بقيام زوجته بإلقاء نفسها من الطابق الثالث واستشهد بشهود عيان على الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 4352 إداري مركز شرطة ههيا وتم وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وفي انتظار قرارها بشأن الجثمان.

التحريات الأولية استمرار حبس اللواء محمد صلاح اللواء محمد الجمسى المباحث الجنائية تحريات المباحث خلافات زوجية شرفة منزلها مركز شرطة ههيا مدير المباحث الجنائية

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