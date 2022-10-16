الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة 20 ألف دولار من سيدة في الوراق

المتهمين
المتهمين
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين بسرقة سيدة في الوراق استولوا على 20 ألف دولار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بلاغاً يفيد تضرر إحدى السيدات من سرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وبعمل التحريات الأولية والتي أجراها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد هاني شعراوى تبين أن السيدة كانت تستقل سيارة تاكسي ووضعت حقائبها داخلها وعند وصولها اكتشفت فقد حقيبة خاصة بها بداخلها مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار أمريكي وبعض المتعلقات الشخصية وقطع حلى خاصة بالسيدة وأن سائق السيارة الأجرة لم يعدها إليها وقام بسرقتها، وقام السائق بتوزيع المسروقات على زوجته وابنته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمين، كما نجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليهم وهم سائق التاكسي وزوجته وابنته وقرر المتهمون بارتكاب واقعة السرقة والتحفظ على الأموال وأنهم قاموا بتغيير مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار للعملة المحلية وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية لكشف ملابسات الواقعة. 

إتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الإدارة العامة لمباحث الجيزة التحريات الأولية اللواء هشام أبو النصر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة اللواء عبد العزيز سليم رجال المباحث

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وائل لطفي

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