الأحد 16 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تراجع في درجات الحرارة.. حالة الطقس في الإسكندرية غدًا الإثنين

الطقس
الطقس
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يستمر هبوط الأمطار على الإسكندرية غدًا الإثنين حيث تبلغ نسبة تشكلها 50%، حيث تتشكل حالة الطقس الضعيفة إلى المتوسطة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية ومنها الإسكندرية، وتكون أمطار رعدية على بعض المناطق الشمالية من سواحل متوسط والإسكندرية، وتستمر الأمطار بشكل يومي حتى منتصف الأسبوع  الجاري وخاصة يوم الثلاثاء إلى أنها تختلف مناطقها وشدتها وفرصها من يوم لآخر.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي حالة الطقس في الإسكندرية غدًا الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة خلال العشر أيام المقبلة. 

حالة الطقس في الإسكندرية

وعن حالة الطقس في اسكندرية فأوضحت الأرصاد الجوية في بيان لها أن تكون الليلة ممطرة رعدية على فترات متباعدة خاصة مع قرب أوقات منتصف الليل وبعدها، وتتركز على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية من مطروح إلى الإسكندرية، وينتج نشاط رياح بشكل مفاجئ وانخفاض نسبي في الحرارة أثناء فترة عبور السحب الرعدية فقط ويعود الطقس لطبيعته واستقراره بمجرد انسحابها.

حالة الطقس في الأيام المقبلة.. من الأحد للجمعة

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وتستمر حالة الطقس  وفرص الأمطار خصوصًا اليوم الأحد  عند أغلب السواحل المطلة على البحر المتوسط وتتركز عند الأسكندرية وسواحل البحيرة وسواحل كفر الشيخ بهطول أمطار غزيرة أحيانًا ويصحبها الرعد بعض الوقت مع نشاط مفاجئ للرياح الهابطة الشديدة أثناء تشكل الخلايا الرعدية وانخفاض نسبي وقت هطول الأمطار فقط، مع نشاط متوسط لهبّات الرياح على المناطق الشمالية.

ولا تزال الخرائط الجوية  تُشير إلى استمرار تمركز المُنخفض الجوي فوق مياه البحر المُتوسط الأيام القادمة، ويَدفع بسُحب مُتوسطة ومُنخفضة على فترات نحو الساحل الشمالي من الجمهورية، يتخللها سُحب ركامية تؤدي لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار على أجزاء مُختلفة من الساحل الشمالي

ولا تتغير الحرارة بشكل عام خارج فترات الأمطار أو بمعنى أصح في أوقات الاستقرار خلال الفترة المحددة،  وينصح بارتداء الملابس الصيفية الاعتيادية خلال النهار، وارتداء الملابس الصيفية الثقيلة للأوقات المتأخرة فقط إذا لزم الأمر.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

الإثنين 17- 10  : 26° /21°

الثلاثاء 18-10 : 27° /21°

الأربعاء 19-10 : 26° /20°

الخميس 20-10 : 26° /18°

الجمعة 21-10  : 26° /17°

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السبت 22‏/‏10 : 23° /16°

الأحد 23‏/‏10 : 22° /17°

الإثنين 24- 10  : 22° /17°

الثلاثاء 25-10 : 22° /17°

الأربعاء 26- 10 : 27° /16°

الخميس 27-10  : 27° /17°

إسكندرية حالة الطقس درجات الحرارة الامطار الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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