تحويلات مرورية بسبب غلق شارع الجيزة أمام مجلس الدولة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر المعدني لكوبري المشاه الجديد بشارع الجيزة أمام مجلس الدولة، ما يستلزم الغلق الكلي لشارع الجيزة في الاتجاهين، الأمر الذي يتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من نفق الجلاء ومسطح ميدان الجلاء وترغب بالسير اتجاه نفق النهضة يتم الدخول يمينًا إلى شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان، ثم الدخول يسارًا اتجاه شارع هارون واستكمال السير بشارع هارون حتى تقاطعه مع شارع حسين واصف، ثم الدخول يسارًا بشارع حسين واصف وصولًا لشارع الجيزة اتجاه نفق النهضة عقب تجاوز موقع الغلق.

حركة المركبات القادمة من نفق النهضة وترغب بالسير اتجاه نفق الجلاء، يتم الدخول يمينًا بشارع عصام الدالي المجاور لمجلس الدولة حتى شارع النيل السياحي والدخول يسارًا بشارع النيل السياحي واستكمال السير بشارع النيل السياحي حتى تقاطعه مع شارع ابن الإخشيد والدخول يسارًا بشارع ابن الإخشيد وصولًا لشارع الجيزة اتجاه ميدان ونفق الجلاء.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال فى مدة زمنية 30 دقيقة فقط صباح يوم الإثنين الموافق (17/10/2022) اعتبارًا من الساعة 3,30 صباحًا وحتى الساعة 4 صباحًا من نفس اليوم فقط.

وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.