الأحد 16 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية بسبب غلق شارع الجيزة أمام مجلس الدولة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
ads

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر المعدني لكوبري المشاه الجديد بشارع الجيزة أمام مجلس الدولة، ما يستلزم الغلق الكلي لشارع الجيزة في الاتجاهين، الأمر الذي يتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من نفق الجلاء ومسطح ميدان الجلاء وترغب بالسير اتجاه نفق النهضة يتم الدخول يمينًا إلى شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان، ثم الدخول يسارًا اتجاه شارع هارون واستكمال السير بشارع هارون حتى تقاطعه مع شارع حسين واصف، ثم الدخول يسارًا بشارع حسين واصف وصولًا لشارع الجيزة اتجاه نفق النهضة عقب تجاوز موقع الغلق.

حركة المركبات القادمة من نفق النهضة وترغب بالسير اتجاه نفق الجلاء، يتم الدخول يمينًا بشارع عصام الدالي المجاور لمجلس الدولة حتى شارع النيل السياحي والدخول يسارًا بشارع النيل السياحي واستكمال السير بشارع النيل السياحي حتى تقاطعه مع شارع ابن الإخشيد والدخول يسارًا بشارع ابن الإخشيد وصولًا لشارع الجيزة اتجاه ميدان ونفق الجلاء.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال فى مدة زمنية 30 دقيقة فقط صباح يوم الإثنين الموافق (17/10/2022) اعتبارًا من الساعة 3,30 صباحًا وحتى الساعة 4 صباحًا من نفس اليوم فقط.

وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور الجيزة كثافات مرورية أمام مجلس الدولة الغلق الكلى نفق الجلاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتحف المصرى فى عواصم العرب والعالم

الأكثر قراءة

25 شخصًا.. أسماء المفرج عنهم اليوم من المحبوسين احتياطيًا

عودة طالبة لأسرتها بعد اختفاء 4 أشهر فى كفر شكر

«كرتونة البيض» بمنافذ وزارة الزراعة بـ77 جنيهًا خلال ساعات

مسؤول بـ«الاتحاد من أجل المتوسط»: الاستثمار في المياه يدعم زيادة الإنتاج

محامي عريس الإسماعيلية: سنقدم في الجلسة المقبلة كل ما يثبت براءة موكلي

عميد «الدراسات الإفريقية»: مصر دعت قادة العالم لحضور قمة التنفيذ وليس الأماني في «COP27»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

إطمئنى يا مصر

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. منى حلمى

أحب معرفة موعد ومكان وطريقة موتى

علي سعدة

صرخة مدينة

د.أحمد الخميسى

حماية التعليم.. تلاميذ ومدرسين

ماجد حبته

إيقاظ الخلايا النائمة يعالج السرطان.. والإرهاب

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة.. يقود منظومة التنمية والتحدي.. يستشرف المستقبل بهدوء

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «٢-٢»

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال متأثرًا بجراحه

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُدنًا فلسطينية فى الضفة الغربية