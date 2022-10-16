الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لسيدة قتلت أطفالها الرضع فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقًا لربة منزل؛ لاتهامها بوضع السم لطفليها الرضع وقتلهما بدائرة مركز الحسينية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علی عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية رقم 10812 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية والمقيدة برقم 799 لسنة 2022 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة "ق.  خ"، 18 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنها في يوم 1 أبريل الماضي، بدائرة مركز الحسينية، قتلت المجنى عليهما ابنتيها الطفلتين مكة، مليكة مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما وأعدت لذلك مادة سامة ووضعتها بداخل شرابهما وأرضعتهما فلاذت روحهما إلى بارئها كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية قاصدة من ذلك إزهاق روحهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين أن الأم أنجبتهما بطريقة غير شرعية وقررت التخلص منهما.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية الإعدام شنق ربة منزل المستشار محمد علی عبدالرحيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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