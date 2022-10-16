إحالة أوراق سائق توك توك بتهمة قتل زوجة شقيقه فى الخانكة للمفتى

قررت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات بنها إحالة أوراق سائق «توك توك» لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل زوجة شقيقه باستخدام سلاح أبيض (سكين)، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "م . ع"، سائق توك توك، ومقيم بالقلج دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، قتل عمداً المجني عليها "هـ. س"، (زوجة شقيقه)، مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض (سكينا) محل الاتهام التالى والذى أعده سلفاً قبيل الواقعة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ما إن أبصر المجني عليها تخرج من باب المسكن ظنا منه ذهابها لملاقاة أحد الأشخاص الغرباء، فقام بالمسير خلفها محرزاً أداة بطشه، وعندما خالفت كل ظنونه الشيطانية توجه صوبها حال انتظارها ابنتها على درج أحد الحوانيت، والتي أرسلتها لابتياع بعض من المأكولات، وحال ذلك حاول التحدث معها فقامت بنهره مهددة إياه بإبلاغ زوجها (شقيقه) بتعرضه لها بالطريق العام، وعلى إثر ذلك قام بإشهار سلاحه الأبيض وقام بالصعود لمكان تواجدها أمام ذلك الحانوت وسدد إليها عدة طعنات قاتلة وتركها وخطى خطوتين مبتعداً عنها.

واختتم أمر الإحالة بأن المتهم انتوى إزهاق روحها فعاد إليها مرة أخرى وقام بتسديد طعنة أخيرة لها محدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها وحياة جنينها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض "سكينا" بغير مسوغ قانوني.