الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «ديلر» بشابو وحشيش قبل توزيعه على عملائه بقنا

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على تاجر مخدرات، بحوزته شابو وحشيش، بمركز فرشوط شمالي قنا، خلال حملة أمنية لملاحقة مروجي المخدرات بقنا.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بتمكن حملة أمنية برئاسة النقيب محمود عبد الشافي، معاون مباحث فرشوط، تحت إشراف الرائد مصطفى القاضي، رئيس مباحث مركز شرطة فرشوط، من ضبط "ض.ع"، بحوزته كمية من الشابو والحشيش المخدر، قبل توزيعها على عملائه.

و تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مخدرات شابو وحشيش مركز فرشوط مروجي المخدرات

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