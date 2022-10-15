السبت 15 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حسني يكرم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية والأمين العام

الرماية
الرماية
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حرص حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية على تكريم الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية وخالد الزنكولي الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية، وذلك على هامش فعاليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية والتي تقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتلقى حسني إشادة من رئيس اللجنة الأولمبية الليبية والأمين العام على جهوده المبذولة في خدمة رياضة الرماية من خلال أنشطة الاتحاد، ومساهمته في تحقيق إنجازات كبيرة للرماية في مصر وإفراز جيل من الأبطال مثلوا مصر في المحافل الدولية وأصبح للرماية المصرية دور قوي أمام العالم.

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وأعرب جمال الزروق، عن سعادته بهذا التكريم مشيدًا بحسن الاستقبال والضيافة التي تلقاها من الجميع، وأشاد بالنية التحتية للمدينة الرياضية وبميادين الرماية الجديدة والتي تنافس ميادين الرماية في العالم.

يذكر أن بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية تقام في الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 1041 رامياً ورامية من 88 دولة.

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الإدارية الجديدة الاولمبية البندقية البطولة الرياضية

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