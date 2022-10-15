رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالرقم شهر أكتوبر 2022

يتصدر البحث عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر محركات البحث في هذه الأيام حيث يبحث عنها ملايين المصريين المستفيدين من الخدمة الأرضية والانترنت المنزلي، والجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تطرح فاتورة التليفون الارضي عن شهر أكتوبر على موقعها بعد ساعات، ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2022

وهناك طريقتين يمكن من خلالها الاستعلام عن الفاتورة وهما:

الاستعلام عن من خلال الاتصال من التليفون الارضي بالرقم المختصر 19777.

الاستعلام عبر موقع الشركة على الإنترنت من خلال: رابط الاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي.

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي عن شهر أكتوبر 2022

يبدأ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أكتوبر 2022، ويتم السداد لمدة شهر بدون غرامات، على أن يتم منع الاتصال يوم 15 نوفمبر لغير المسددين.

ويتم قطع الحرارة وفرض غرامة من يوم 15 ديسمبر 2022 لغير المسددين.

كيف يتم دفع فواتير التليفون الأرضي؟

يمكن دفع فواتير التليفون الأرضي من خلال عدة طرق كما يلي:

الدفع فى سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE.

الدفع فى ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE.

السداد في مكاتب البريد.

الدفع عبر خدمة فودافون كاش.

الدفع من خلال خدمة مصاري.

السداد عبر خدمة ممكن.

السداد عبر خدمة سداد.

الدفع عبر خدمة أمان.

الدفع من خلال خدمة خدماتي.

السداد عبر خدمة Bee.

أسعار مكالمات التليفون الأرضي

يتم حساب 10 قروش فى كل الحالات رسوم فتح المكالمة 10 قروش في كل الحالات، وتكون تكلفة الدقيقة كما يلي:

تبلغ تكلفة الدقيقة داخل شبكة «وى» WE من الخط الأرضي 3 قروش داخل المحافظة.

تبلغ تكلفة دقيقة الاتصال للدقيقة بين المحافظات 8 قروش للمسافة أقل من 60 كيلومترا، و16 قرشًا للمسافة أكثر من 60 كيلومترا.

وتبلغ تكلفة إجراء المكالمات من الخط الأرضي إلى الموبايل 3 قروش للاتصال بشبكة وى، و 14 قرشًا لشبكات المحمول الأخرى.

كيف يتم حساب غرامة التأخير؟

لا توجد غرامة خلال شهرين من صدور الفاتورة.

يتم فرض غرامة تأخير بداية من يوم 15 ديسمبر 2022، بنسبة 1.5 % من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير بحد أدنى 10 جنيهات، ويتم قطع الحرارة بعد 4 شهور.

فى حالة عدم السداد 7 شهور يتم سحب الخط.

أرقام أعطال التليفونات الأرضية

يمكنك التحدث إلى أحد موظفي خدمة العملاء والرد على استفساراتك من الدعم الفنى أو خدمة العملاء، من خلال [email protected] ، أو الرقم المختصر 111 أو 01555000111 أو الرقم المختصر 19777.

ولكن عن تجربة تعتبر صفحة الشركة على موقع تويتر أسرع وسائل الاستجابة، وفق مستخدمين.