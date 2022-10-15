ضبط 3 فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة فى سوهاج

سيطر ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات المصاهرة بدائرة القسم، وضبط 3 من المشاركين فيها، جميعهم مصابون، تم تحويل أحدهما للمستشفى الجامعى والمصابين الآخرين للمستشفى التعليمى لتلقى العلاج.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بشارع سيالة أولاد نصير دائرة القسم ووجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والعقيد أسامة طنطاوى، مفتش مباحث القسم، والرائد إسلام عجاج، رئيس وحدة مباحث القسم، بوجود مشاجرة بين طرفـين، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات المصاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.