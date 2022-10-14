العثور على جثة شاب داخل شقته بالهرم

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى متزوج ومقيم بمفرده داخل شقته، وأنه يعانى من مرض بالكبد وخلال الفترة الأخيرة تدهورت حالته الصحية، وأنه فارق الحياة متأثرا بحالته.

وكشفت التحريات، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته وأن وفاته طبيعية.

كان قد تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.