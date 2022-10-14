الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة انتحال صفة رجال شرطة بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم، بحبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة رجال شرطة، لسرقة المواطنين بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمحاولة سرقة أحد المواطنين باسلوب "انتحال الصفة"، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" بتمكنه بمعاونة الأهالى من ضبط "شخصين" ادعيا أنهم أفراد شرطة بقصد سرقته، وتبين أنهم "شخصان- مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة".

بمناقشة المُبلغ قرر بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه استوقفه سالفو الذكر وأدعيا أنهما أفراد شرطة من قوة مباحث القسم، وقاما بتفتيشه والشروع فى سرقته، إلا أنه ارتاب فى أمرهما فقام بالاستغاثة بالأهالي، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بقصد سرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابي سرقة المواطنين المطرية تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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