تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

تستمر حالة الطقس، اليوم الجمعة، عند معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، مع تراجع معدلات الرطوبة بعد تخلي منخفض الهند الموسمي عن مصر في منتصف سبتمبر الماضي وبداية فصل الخريف الذي يشهد زيادة في نشاط الرياح وتراجع الرطوبة.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية يكون لطيف على سانت كاترين، دافئ لمائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون حار نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة شمالًا ولطيف جنوبًا ليلًا على كافة الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى الفيوم تكون متكاثرة، كما تظهر السحب العالية والمتوسطة في نهاية اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومع هذا الطقس تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

وتبلغ معدلات الرطوبة خلال هذا الطقس في السواحل الشمالية 76% ، والرطوبة في الدلتا والقاهرة 70% ، وفي شمال ووسط الصعيد والبحر الأحمر 50 % ، وفي جنوب الصعيد 15 %.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة الصغري | العظمي

القاهرة 19° 29°

القليوبية 19° 29°

الجيزة 20° 29°

السلوم 20° 24°

مطروح 22° 25°

العلمين 21°. 25°

واحة سيوة. 20° 26°

الإسكندرية 21° 25°

البحيرة 20° 28°

كفرالشيخ 20° 29°

دمياط 22° 26°

بورسعيد 20° 25°

العريش 20° 26°

رفح 19° 26°

الدقهلية 18° 29°

الغربية 19° 30°

الشرقية 20° 30°

المنوفية 20° 29°

الإسماعيلية. 19° 28°

القنطرة غرب 20°. 29°

السويس 20° 30°

فايد. 21°. 30°

نخل 17° 26°

سانت كاترين 11 ° 24°

شرم الشيخ 22° 32°

الطور 20° 33°

راس سدر 22°. 34°

أبو زنيمة 21°. 31°

أبو رديس 20°. 31°

دهب 21°. 35°

نويبع 22°. 34°

زعفرانة 20°. 28°

رأس غارب 20°. 29°

الغردقة 21° 29°

سفاجا 20°. 29°

مرسى علم 23° 31°

بورغالب 22°. 31°

القصير 23°. 29°

رأس بناس 23°. 33°

شلاتين. 20° 32°

أبورماد 24°. 35°

حلايب 23° 35°

رأس حدربة 23°. 35°

الواحات البحرية 20°. 26°

الفرافرة 20°. 28°

الدخلة 22°. 28°

الخارجة 23°. 29°

الفيوم 19° 29°

بني سويف 19° 29°

المنيا 21° 30°

أسيوط 22° 32°

سوهاج 23° 32°

قنا 24° 34°

الأقصر 23° 34°

أدفو 24°. 34°

أسوان 23° 35°

الوادي الجديد 23° 30°