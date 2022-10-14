مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022
تباينت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم حيث ارتفع سعر طن الحديد في بعض الشركات واستقر في البعض الآخر، في حين اتجه سعر الأسمنت إلى الارتفاع مع اتجاه الحكومة لرفع سعر الغاز الطبيعي مما زاد من خوف المستثمرين في هذا القطاع.
في الوقت الذي يعاني فيه قطاع مواد البناء من الركود العالمي مع حالة التضخم التي تعاني منها اقتصاديات العالم بضغط من الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها فيروس كورونا، ورغم حالة الركود التي تسيطر على السوق المصري أيضًا إلا أن سعر الحديد وسعر الأسمنت سجلوا ارتفاع كبير خلال هذا العام.
سعر طن الحديد اليوم للمستهلك
- سعر طن الحديد الاستثماري 17900 جنيه، بتراجع 22 جنيهًا.
- سعر طن الحديد من عز الدخيلة 18100 جنيه 18100 جنيه.
- سعر حديد المصريين 17550 جنيه 17550 جنيه.
- سعر حديد مصر ستيل 17200 جنيه 17200 جنيه
- سعر حديد عطية 17000 جنيه 17000 جنيه.
- سعر حديد بشاي 18000 جنيه 18100 جنيه.
- سعر الحديد من العتال 17800 جنيه 17800 جنيه.
- سعر حديد سرحان 17000 جنيه 17000 جنيه.
- سعر الحديد من الكومي 17000 جنيه 17000 جنيه.
- سعر حديد المعادي 17000 جنيه 17000 جنيه.
- سعر الحديد العشري 17100 جنيه 17100 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم للمستهلك
- سعر اسمنت المسلح 1455 جنيه 1460 جنيه.
- سعر أسمنت النصر 1430 جنيه 1440 جنيه.
- سعر اسمنت الممتاز 1520 جنيه 1520 جنيه.
- سعر اسمنت الصعيد 750 جنيه 750 جنيه سعر.
- سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1400 جنيه 1400 جنيه.
- سعر اسمنت المخصوص 1440 جنيه 1450 جنيه.
- سعر اسمنت السويس 1420 جنيه 1420 جنيه.
- سعر اسمنت حلوان 1470 جنيه 1470 جنيه.
- سعر اسمنت السويدي 1530 جنيه 1540 جنيه.
- سعر اسمنت قنا (المسلة) 1420 جنيه 1430 جنيه
- سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس) 1470 جنيه 1480 جنيه.
- سعر اسمنت العامرية عادة 1450 جنيه 1450 جنيه.
- سعر اسمنت البرج 1450 جنيه 1450 جنيه.
- سعر اسمنت تايتان 1440 جنيه 1440 جنيه
- سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه 2600 جنيه.
- سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه 2550 جنيه.
- سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه 2500 جنيه.
- سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه 2550 جنيه.
- سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه 2550 جنيه.