مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

تباينت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم حيث ارتفع سعر طن الحديد في بعض الشركات واستقر في البعض الآخر، في حين اتجه سعر الأسمنت إلى الارتفاع مع اتجاه الحكومة لرفع سعر الغاز الطبيعي مما زاد من خوف المستثمرين في هذا القطاع.

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع مواد البناء من الركود العالمي مع حالة التضخم التي تعاني منها اقتصاديات العالم بضغط من الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها فيروس كورونا، ورغم حالة الركود التي تسيطر على السوق المصري أيضًا إلا أن سعر الحديد وسعر الأسمنت سجلوا ارتفاع كبير خلال هذا العام.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

سعر طن الحديد الاستثماري 17900 جنيه، بتراجع 22 جنيهًا.

سعر طن الحديد من عز الدخيلة 18100 جنيه 18100 جنيه.

سعر حديد المصريين 17550 جنيه 17550 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل 17200 جنيه 17200 جنيه

سعر حديد عطية 17000 جنيه 17000 جنيه.

سعر حديد بشاي 18000 جنيه 18100 جنيه.

سعر الحديد من العتال 17800 جنيه 17800 جنيه.

سعر حديد سرحان 17000 جنيه 17000 جنيه.

سعر الحديد من الكومي 17000 جنيه 17000 جنيه.

سعر حديد المعادي 17000 جنيه 17000 جنيه.

سعر الحديد العشري 17100 جنيه 17100 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

سعر اسمنت المسلح 1455 جنيه 1460 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1430 جنيه 1440 جنيه.

سعر اسمنت الممتاز 1520 جنيه 1520 جنيه.

سعر اسمنت الصعيد 750 جنيه 750 جنيه سعر.