الخميس 13 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بالتفاصيل.. اختتام فعاليات الجمعية العامة لشركة الخدمات الطبية للعاملين بالكهرباء

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
ads

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات الجمعية العامة لشركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس شركة الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، خلال أعمال الجمعية، أن الشركة حققت مكاسب خلال العام المالى الحالى بلغت 224 مليون جنيه بزيادة 49.5 مليون جنيه عن العام الماضى.

ووفقًا للتقرير الذي قدمه مجلس إدارة الشركة، نستعرض أبرز ما تضمنه تقرير ميزانية شركة الخدمات المالية عن الإيرادات والمصروفات مقارنة بالعام المالى الماضى: 

  • بلغت جملة الإيرادات المحققة من 1 /7 /2021 حتى 30 /6 /2022 ، ٢.٦ مليار جنيه مقابل ٢.١ مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 25.2% عن الفترة المقارنة.
  • بلغت جملة التكاليف والمصروفات خلال الفترة من 1 /7 /2021 حتى 30 /6 /2022 مبلغ ٢.٣ مليار جنيه مقابل ١.٩ مليار جنيه بنسبة زيادة 24.93% عن المقارن وبنسبة زيادة 23.58%عن المستهدف.
  • بلغت الأرباح المحققة خلال الفترة مبلغ 224 مليون جنيه في حين تحقق ربح فى الفترة المقارنة  174.8مليون جنيه بفارق قدره 49.2 مليون جنيه.
الجمعية العامة شركة الخدمات الطبية وزارة الكهرباء المهندس جابردسوقى الشركة القابضة لكهرباء مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

الأكثر قراءة

برلمانيون عن قانون التصالح فى مخالفات البناء: استجابة للمواطنين

مديرو الكليات العسكرية لـ«الدستور»: نُسلّح طلابنا بالعلم والتدريب

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

وزيرة التخطيط: تفاقم تحديات المناخ تحرم العالم من تحقيق أهداف التنمية

استعدادًا لـ«كوب 27».. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميادين وطرق شرم الشيخ (صور)

«السياحة» تشارك بمعرض «TTG» في إيطاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

في ذكرى شوقي وشوشة.. يبقى الشعر ديوان العرب

فهمي عبدالسلام

مذكرات سيد مرعى.. فصول مهمة من السياسة المصرية فى ثلاثة عهود

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «1-2»

ماجد حبته

مصر.. كازاخستان

أحمد الصغير

المتحدة للخدمات الإعلامية.. شكرًا لبدء معركة الهوية!

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع