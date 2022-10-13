بالتفاصيل.. اختتام فعاليات الجمعية العامة لشركة الخدمات الطبية للعاملين بالكهرباء

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات الجمعية العامة لشركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس شركة الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، خلال أعمال الجمعية، أن الشركة حققت مكاسب خلال العام المالى الحالى بلغت 224 مليون جنيه بزيادة 49.5 مليون جنيه عن العام الماضى.

ووفقًا للتقرير الذي قدمه مجلس إدارة الشركة، نستعرض أبرز ما تضمنه تقرير ميزانية شركة الخدمات المالية عن الإيرادات والمصروفات مقارنة بالعام المالى الماضى: