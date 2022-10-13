بالتفاصيل.. اختتام فعاليات الجمعية العامة لشركة الخدمات الطبية للعاملين بالكهرباء
اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات الجمعية العامة لشركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس شركة الخدمات الطبية.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، خلال أعمال الجمعية، أن الشركة حققت مكاسب خلال العام المالى الحالى بلغت 224 مليون جنيه بزيادة 49.5 مليون جنيه عن العام الماضى.
ووفقًا للتقرير الذي قدمه مجلس إدارة الشركة، نستعرض أبرز ما تضمنه تقرير ميزانية شركة الخدمات المالية عن الإيرادات والمصروفات مقارنة بالعام المالى الماضى:
- بلغت جملة الإيرادات المحققة من 1 /7 /2021 حتى 30 /6 /2022 ، ٢.٦ مليار جنيه مقابل ٢.١ مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 25.2% عن الفترة المقارنة.
- بلغت جملة التكاليف والمصروفات خلال الفترة من 1 /7 /2021 حتى 30 /6 /2022 مبلغ ٢.٣ مليار جنيه مقابل ١.٩ مليار جنيه بنسبة زيادة 24.93% عن المقارن وبنسبة زيادة 23.58%عن المستهدف.
- بلغت الأرباح المحققة خلال الفترة مبلغ 224 مليون جنيه في حين تحقق ربح فى الفترة المقارنة 174.8مليون جنيه بفارق قدره 49.2 مليون جنيه.