الخميس 13 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء
ميناء
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أعلنت هيئة ميناء دمياط عن أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة و3 آلاف و878 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الخميس - أنه تم أيضًا استقبال السفينة (PRINCE AMIN) التي ترفع علم سيراليون وعليها 31500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية.

وأضاف أن الصادر من الحاويات بلغ 1315 حاوية مكافئة، وبلغت الحاويات الواردة 443 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1517 حاوية مكافئة، مشيرا إلى أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة 3 آلاف و941 طن قمح متجهين لصوامع (شبرا - كوم أبوراضي).

وتابع أن هناك قطارًا غادر الميناء بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91 ألفا و668 طنًا وبمخازن القطاع الخاص 127 ألفا و525 طنًا.

وأشار إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 11 ألفا و687 طنا شملت 254 طن بنجر، و2272 طن رمل، و2179 طن أسمنت، و6 آلاف و482 طن يوريا و500 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت الواردات 28 ألفا و160 طن تضمنت 7 آلاف و290 طن قمح، و840 طن رخام، و5 آلاف و250 طن ذرة، و9 آلاف و500 طن خردة، و1030 طن أبلاكاش، و1417 طن خشب زان و2833 طن زيت طعام.

ميناء دمياط حاويات الحاويات الواردة صادرات البضائع الإسكندرية القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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